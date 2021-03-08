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15:48   8 Марта 2021
Политика

Захарова заявила, что профессионализм важнее пола в дипломатии

Захарова заявила, что профессионализм важнее пола в дипломатии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что не разделяет коллег в дипломатической сфере по половому признаку.

Беседуя с журналистами РИА Новостей Захарова подчеркнула, что в дипломатии профессионализм гораздо важнее принадлежности к полу.

"Кто-то в большей степени эмоционален, кто-то в большей степени сдержан, у кого-то больше опыт работы, у кого-то меньше опыт работы", — рассказала Захарова.

Собеседница упомянула и коллег. По ее мнению, женщины-дипломаты обладают своими особенностями, больше уделяют внимания вопросам гендерного равенства.

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#мид рф #мария захарова #дипломатия #профессионализм

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