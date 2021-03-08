Башар Асад заразился коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма аль-Асад получили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в Twitter-аккаунте канцелярии главы республики.

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма аль-Асад получили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в Twitter-аккаунте канцелярии главы республики.

По имеющимся данным, заболевание проходит в легкой форме. Президент и его жена находятся в хорошем, стабильном состоянии.

Ранее стало известно, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом. Уточняется, что он продолжает выполнять свои обязанности, принимая участие в заседаниях по видеосвязи.