Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:24   8 Марта 2021
Политика

Башар Асад заразился коронавирусом

Башар Асад заразился коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма аль-Асад получили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в Twitter-аккаунте канцелярии главы республики.

По имеющимся данным, заболевание проходит в легкой форме. Президент и его жена находятся в хорошем, стабильном состоянии.

Ранее стало известно, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом. Уточняется, что он продолжает выполнять свои обязанности, принимая участие в заседаниях по видеосвязи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#асад #супруга #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров