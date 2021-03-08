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15:23   8 Марта 2021
Общество

Японские ученые разработали новый инструмент для определения деменции

Японские ученые разработали новый инструмент для определения деменции

Ученые из Канадзавского университета в Японии создали новый инструмент для скрининга на деменцию.

Специалисты представили новый компьютеризированный когнитивный тест. Он эффективен во время скрининга как на деменцию, так и на легкие когнитивные нарушения. Информацию опубликовал журнал PLOS ONE.

Ученые собрали баллы C-ABC от участников в разных возрастных группах от 50 до 85 лет с деменцией. Результаты исследования очень удивили экспертов. Они узнали, что C-ABC может отличать людей с MCI от людей с нормальным познанием. И анализ занял всего пять минут.

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#ученые #деменция #скрининг

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