Вакцина "Спутник V", чья высокая эффективность была отмечена зарубежными исследователями, намеренно игнорируется Европой из политических соображений, в ущерб собственному народу.

Вакцина "Спутник V", чья высокая эффективность была отмечена зарубежными исследователями, намеренно игнорируется Европой из политических соображений, в ущерб собственному народу.

Журналист чешского издания "Haló noviny" Томаш Цинка рассказал о мотивах европейских стран при выборе вакцины и объяснил, почему страны Запада намеренно отказываются от использования "Спутника V". По его словам, "Спутник V" не используется Европой из идеологических соображений. Запад продолжит этот курс, даже если придется "поплатиться жизнью".

В качестве примера автор приводит Словакию. Этой стране удалось получить российскую вакцину для населения. Это привело к тому, что правительство страны начало "постепенно разваливаться".

"Из-за поставки «Спутник V» в Словакии начало постепенно разваливаться правительство, и больше всего иронии, по-моему, в том, что против вакцинации громче всех выступает партия под названием "За людей"", — подметил Цинка.

Автор считает, что несмотря на то, что российские лаборатории являются одними из лучших в мире, а эффективность вакцины была доказана научно, Европа будет игнорировать ее.

"Но нет, Россия же плохая, и неважно, что ее лаборатории одни из лучших. Просто по идеологическим причинам мы с ней водиться не будем, даже если поплатимся за это собственной жизнью…" — заключил журналист.

Спутник V — вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, разработанная Центром имени Н.Ф. Гамалеи. Согласно результатам исследований научного издания Lancet, эффективность препарата составляет 91%.