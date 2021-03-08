Таиланд планирует вдвое сократить срок карантина для вакцинированных туристов

Таиланд с апреля сократит срок карантина для вакцинированных туристов до семи дней. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Анутхин Чанвиракун.

Таиланд с апреля сократит срок карантина для вакцинированных туристов до семи дней. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Анутхин Чанвиракун.

Сейчас обязательный режим самоизоляции составляет 14 дней. Правительство Таиланда разрабатывает план сокращения срока изоляции для иностранцев до трех дней. В дальнейшем, согласно планам властей, она будет полностью отменена.

Подробнее о ситуации с распространением коронавируса можно узнать на портале стопкоронавирус.рф. Все данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.