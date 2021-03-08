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14:21   8 Марта 2021
Политика

Хинштейн назвал недопустимой блокировку достоверных материалов в соцсетях

Хинштейн назвал недопустимой блокировку достоверных материалов в соцсетях

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн раскритиковал блокировку достоверных материалов СМИ по политическим мотивам в западных соцсетях.

По словам депутата, соцсети и поисковики фактически становятся заказчиками информационной повестки, когда охваты одних сообщений могут быть искусственно завышены, а других — понижены или заблокированы.

"Интернет-площадки должны следить за чистотой контента, собственно мы сами приняли закон о саморегулировании соцсетей", — напомнил парламентарий.

Хинштейн добавил, что человечество должно получить больше свободы, а жизнь может стать комфортнее с развитием информационных технологий.

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#госдума #хинштейн #контент

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