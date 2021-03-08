14:21 8 Марта 2021Политика
Хинштейн назвал недопустимой блокировку достоверных материалов в соцсетях
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн раскритиковал блокировку достоверных материалов СМИ по политическим мотивам в западных соцсетях.
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн раскритиковал блокировку достоверных материалов СМИ по политическим мотивам в западных соцсетях.
По словам депутата, соцсети и поисковики фактически становятся заказчиками информационной повестки, когда охваты одних сообщений могут быть искусственно завышены, а других — понижены или заблокированы.
"Интернет-площадки должны следить за чистотой контента, собственно мы сами приняли закон о саморегулировании соцсетей", — напомнил парламентарий.
Хинштейн добавил, что человечество должно получить больше свободы, а жизнь может стать комфортнее с развитием информационных технологий.