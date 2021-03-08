Российские саперы обезвредили свыше 800 взрывоопасных предметов в Лаосе

Военнослужащие ВС РФ провели разминирование района аэродрома в провинции Сиенгхуанг в Лаосе.

Военнослужащие ВС РФ провели разминирование района аэродрома в провинции Сиенгхуанг в Лаосе.

Согласно информации от Минобороны РФ, саперы расчищали вверенную территорию от американских кассетных бомб.

"Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра", — говорится в официальном сообщении профильного ведомства.

Российские специалисты обнаружили при разминировании более 800 взрывоопасных предметов в районе аэродрома "Тхонгхайхин". Отметим, многие из боеприпасов залегали на глубине до 170 см под землей.

Отряд саперов ВС РФ проводит операцию по разминированию местности в Лаосе с октября 2018 года. Российские военнослужащие ликвидируют боеприпасы, оставшиеся после бомбардировок США в период с 1964 по 1973 год.