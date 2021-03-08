США в виртуальном формате проводят совместные военные учения с Южной Кореей

США и Южная Корея приступили к совместным военным учениям, которые из-за пандемии коронавируса проходят в виртуальном формате.

США и Южная Корея приступили к совместным военным учениям, которые из-за пандемии коронавируса проходят в виртуальном формате.

По имеющейся информации, формат компьютерной симуляции был выбран странами не только из-за пандемии, но и в виду ведущихся переговоров по разоружению Пхеньяна. Целью учений является устрашение Северной Кореи.

Запланированные девятидневные маневры могли перенести, но они все-таки состоялись, хотя и пройдут преимущественно виртуально. Отмечается, что подобные учения необходимы для проработки структуры командования. Вашингтон намерен наделить Сеул правом отдавать приказы совместным войскам в случае войны.

Напомним, что в минувшем году подобные учения были отменены из-за заражения солдат коронавирусом. Их провели немного позже. Военные тренировки вызвали обеспокоенность у КНДР.