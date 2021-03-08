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14:09   8 Марта 2021
Армия

Глава МИД ЛНР обвинил Кравчука в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе

Глава МИД ЛНР обвинил Кравчука в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе

Руководитель делегации в контактной группе Леонид Кравчук намеренно откладывает начало урегулирования действий в Донбассе, заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Благодаря действиям Кравчука процесс переговоров обречен на систематические задержки. Рассчитывать на положительные изменения в этом деле не приходится, учитывая его переговорную тактику. По всей видимости, в этом и заключается стратегия Украины, резюмировал Дейнего.

Если бы Киев действительно имел намерение урегулировать конфликт, то представители власти уже бы пошли на компромисс. Однако украинская сторона предпочитает снимать с себя ответственность и лишь обвинять других в сложившейся ситуации, заключил глава МИД ЛНР.

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#украина #лнр #леонид кравчук

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