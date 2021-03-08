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14:05   8 Марта 2021
Общество

Медики обнаружили в Великобритании еще один штамм коронавируса

Медики обнаружили в Великобритании еще один штамм коронавируса

Служба общественного здравоохранения Англии сообщила о выявлении еще одного штамма коронавируса, распространяющегося на территории Великобритании.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили еще в феврале посредством геномного секвенирования. Впоследствии британские специалисты продолжили следить за его распространением. На текущий момент в стране зафиксировано 16 случаев заражения этим штаммом.

Мутации дали временное название B1.1.318. По сообщениям экспертов, выявленный штамм обладает мутацией E484K в S-белке, что схоже с бразильским и южноафриканским разновидностями коронавируса. Медики считают, что новый вариант может уметь уклоняться от антител и избегать иммунитета, формирующегося после вакцинации.

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#великобритания #штамм #коронавирус

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