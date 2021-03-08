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14:02   8 Марта 2021
Политика

Дмитрий Медведев обратился к женщинам России в соцсетях и поздравил с 8 Марта

Дмитрий Медведев обратился к женщинам России в соцсетях и поздравил с 8 Марта

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им счастья и любви.

Поздравления Медведев оформил в виде поста в соцсети "Вконтакте". Теплые слова в адрес прекрасного пола он сопроводил фотографией букета из красных и желтых тюльпанов на фоне очага.

"С Праздником, дорогие женщины! Любви, счастья и здоровья!", — написал политик.

Ранее сообщалось, что акции в честь 8 Марта проводит партия "Единая Россия" по всей стране. Активисты и волонтеры раздают подарки и цветы молодым матерям, медработникам, ветеринарам. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте партии.

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#дмитрий медведев #8 марта #международный женский день

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