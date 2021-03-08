14:02 8 Марта 2021Политика
Дмитрий Медведев обратился к женщинам России в соцсетях и поздравил с 8 Марта
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им счастья и любви.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им счастья и любви.
Поздравления Медведев оформил в виде поста в соцсети "Вконтакте". Теплые слова в адрес прекрасного пола он сопроводил фотографией букета из красных и желтых тюльпанов на фоне очага.
"С Праздником, дорогие женщины! Любви, счастья и здоровья!", — написал политик.
Ранее сообщалось, что акции в честь 8 Марта проводит партия "Единая Россия" по всей стране. Активисты и волонтеры раздают подарки и цветы молодым матерям, медработникам, ветеринарам. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте партии.