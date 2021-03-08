Премьер Сербии заявила о попытке госпереворота в стране

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что "внутренние силы" в стране готовили попытку государственного переворота.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что "внутренние силы" в стране готовили попытку государственного переворота.

По ее словам, разговоры президента Александра Вучича незаконно прослушивали. К этому причастны члены правящей партии, а также ряд высокопоставленных сотрудников силовых структур. Глава правительства считает, что это является частью плана по осуществлению неконституционной смены власти.

Ранее консультант по вопросам безопасности Стеван Джокич пояснил, что в МВД Сербии сформировалась параллельная структура, которая осуществляла прослушку главы республики, передает Федеральное агентство новостей. Их целью действительно являлось свержение Вучича с поста президента. Поскольку эта группа была крайне малочисленна, им хорошо удавалось скрывать свою деятельность, подытожил он.