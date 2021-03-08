13:14 8 Марта 2021Армия
США сорвали самую крупную сделку в истории Турции на 1,5 млрд долларов
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал скандал вокруг покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, повлекший за собой санкции Вашингтона.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал скандал вокруг покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, повлекший за собой санкции Вашингтона.
Представитель турецкого лидера отметил, что США помешали поставкам 30 отечественных ударных вертолетов ATAK в Пакистан. По мнению Калына, теперь этот тендер с большей долей вероятности получит Китай.
"США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США", —заявил Калын в интервью агентству Блумберг.