США сорвали самую крупную сделку в истории Турции на 1,5 млрд долларов

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал скандал вокруг покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, повлекший за собой санкции Вашингтона.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал скандал вокруг покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, повлекший за собой санкции Вашингтона.

Представитель турецкого лидера отметил, что США помешали поставкам 30 отечественных ударных вертолетов ATAK в Пакистан. По мнению Калына, теперь этот тендер с большей долей вероятности получит Китай.

"США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США", —заявил Калын в интервью агентству Блумберг.

Напомним, реализация крупнейшего в истории Турции контракта на поставку оборонной продукции на сумму в 1,5 миллиарда долларов была задержана из-за отказа Вашингтона предоставить Анкаре лицензии на экспорт двигателей. Это обусловлено блокировкой конгресса поставок американского оружия Турции. Таким образом США оказывают давление на Анкару намереваясь вынудить ее отказаться от приобретенных ранее у России систем ПВО С-400.