ВСУ открыли огонь по ДНР из крупнокалиберного вооружения

Украинская армия четыре раза нарушила режим прекращения огня за минувшие сутки.

Украинская армия четыре раза нарушила режим прекращения огня за минувшие сутки.

Соответствующее заявление сегодня озвучили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 29 единиц", — говорится в официальном сообщении.

Под огнем украинских силовиков оказались район "Вольво-центра", поселки Минеральное и Каштановое в окрестностях Донецка, а также село Ленинское на юге республики. ВСУ вели огонь из минометов калибром 82 мм и 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.