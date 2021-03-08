Массовая закупка в ВСУ польских броневиков вызвала недоумение в украинских СМИ

Реализация оборонзаказа на Украине вызывает ряд вопросов после серии скандалов с закупкой украинских бронемашин "Дозор-Б".

Реализация оборонзаказа на Украине вызывает ряд вопросов после серии скандалов с закупкой украинских бронемашин "Дозор-Б".

Несмотря на планы по серийным поставкам машин в войска, оборонное ведомство страны продолжает закупать польские броневики Oncilla. Эксперты отмечают, что фактически иностранные боевые бронемашины являются аналогом "Дозоров" — разница только в поставщике.

По сообщениям местных СМИ, у обеих стран одинаковые технологии производства, однако вместо того, чтобы наладить собственное производство, Киев закупает точно такие же иностранные машины, но с другим названием и маркировкой. Так, например, в 2020 году Варшава в рамках контракта отправила на Украину восемь броневиков.

Налицо парадокс: отечественные ББМ "Дозор-Б" приняты на вооружение ВСУ, однако самого факта закупок нет, как и нет ясности в вопросах серийного производства.