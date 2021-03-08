Украинский друг Facebook. Кто удалял публикации СМИ о неонацистах в Воронеже

Ранее Facebook заблокировал статьи российских СМИ о задержании в Воронеже украинских радикалов.

Американская социальная сеть Facebook заблокировала статьи российских СМИ о задержании в Воронеже украинских радикалов. Администрация Facebook пометила ложными и «забанила» на своей площадке материалы РБК, ТАСС, РИА Новости, Russia Today, «Комсомольской правды», «Взгляда», НТВ и радио Sputnik.

Сообщается, что соцсеть заблокировала статьи на основе выводов эксперта сайта StopFake, который утверждает, что задержанные не связаны с неонацистами Украины. Происходящим возмутился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что решение Facebook нарушает основополагающие свободы граждан, право на распространение и получения информации.

«Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — пообещал парламентарий.

Причем тут Украина?

Новость о задержании радикальной группы не может быть ложной — медиа ссылаются на официальный пресс-релиз Федеральной службы безопасности от 18 февраля.

«Пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — сказано в пресс-релизе ФСБ.

По словам самих задержанных, «МКУ» расшифровывается как «Маньяки: Культ убийства». Группировка появилась в 2018 году на Украине — ее курирует СБУ, сообщало радио «Вести FM» со ссылкой на данные спецслужб.

Одного из членов «МКУ» задержали в июле 2020 года после совершенного им нападения, еще одного поймали незадолго до операции в Воронеже. На допросе тот свидетельствовал, что получал от координаторов задания через соцсети: нужно было брызгать людям в лицо перцовым баллоном, избивать их и отправлять «отчет», снятый на видео.

«Нужно снять это на видео? И отправить ему этот отчет, да? – Да. – А для чего это делается? – Ну, они все это делали для того, чтобы очистить расу от ненужных элементов», — цитирует сказанное на допросе «Вести FM».

В ФСБ отметили, что при обысках у задержанных изъяли экстремистскую литературу (в том числе и запрещенную в РФ книгу «Моя борьба» авторства Адольфа Гитлера), символику националистических организаций, холодное оружие и технику, содержащую информацию о совершенных преступлениях. В гараже одного из фигурантов обнаружена минометная мина, предположительно, времен Второй мировой войны.

Помимо возбужденных дел по «экстремистским» статьям (часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 280 УК РФ), задержанным инкриминируется статья 115 УК — умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

При вынесении решения Facebook опирался на данные украинского портала, подчеркнул директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. StopFake является украинским интернет-проектом, созданным в марте 2014 года студентами и преподавателями Могилянской школы журналистики «для проверки публикуемых в СМИ фактов и анализа кремлевской пропаганды во всех аспектах и проявлениях». Эксперт подчеркнул, что это решение незаконно и, по действующему законодательству РФ, корпорация может понести ответственность.

«Не секрет, что в этой соцсети работают модераторами [русскоязычного сегмента Facebook, — прим.ред.], по большей части, выходцы из Украины. Поэтому автоматом они выносят любые решения в пользу Украины. По сути, это и есть акт цензуры в отношении российских СМИ», — рассказал Зыков в комментарии «Политике Сегодня».

Цензура Facebook

Facebook уже не скрывает, что руководствуется исключительно собственными правилами и интересами, а не законодательством тех стран, на территории которых зарабатывает миллиарды долларов. Претензии к американским интернет-гигантам возникали не только у Роскомнадзора, но и у регуляторов Евросоюза и Австралии.

В декабре прошлого года Facebook в очередной раз удалил публикации ряда крупных российских СМИ без объяснения причин. Под уже привычную «чистку» в американской соцсети попали издания «Коммерсант», «Ведомости», «Комсомольская правда», Forbes и другие медиаресурсы из России. В 2018 и 2019 году соцсеть блокировала и удаляла аккаунты российских СМИ. Аналогично действовали и другие корпорации из США — например, Google и YouTube.

Ответом на действия компаний послужил закон, принятый Госдумой РФ в конце декабря 2020 года. Он запрещает цензуру российских СМИ — их блокировку в соцсетях по санкционным списками и «по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии». Если соцсети будут продолжать неправомерные действия, то в России их работа может быть ограничена.

При этом американские соцсети отличились навязанной цензурой и внутри США. Так в разгар президентских выборов Twitter заблокировал на тот момент действующего главу страны Дональда Трампа, а до этого администрация помечала его сообщения как «ложные» и «недостоверные». Facebook в свою очередь передавал полиции США личные данные митингующих, участвовавших в акциях протеста против власти Демократической партии.