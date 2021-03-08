Выставка "Оружие Победы" пройдет в музее Великой Отечественной войны в Ставрополе

Музей Великой Отечественной войны "Память" в Ставрополе представит экспозицию из моделей боевой техники военных лет и более позднего периода.

Музей Великой Отечественной войны "Память" в Ставрополе представит экспозицию из моделей боевой техники военных лет и более позднего периода.

Выставка "Оружие Победы" будет проходить в течение всего месяца. Посетители музея смогут увидеть модели самолетов ПО-2, Як-2, легендарных танков Т-34 и ИС-2, бронетранспортеров, бронемашин, истребителей, подлодок и прочих образцов боевых машин.

Помимо вооружения, на выставке также будут представлены и другие модели военной техники, выполненные идентично оригиналам. Так, например, можно будет увидеть представленные музеем войсковой части 41600 (66-й Одесской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады управления) ключи радиста для передачи азбуки Морзе, аппарат секретной связи ЗАС АТППК-7 и телефоны военного времени.