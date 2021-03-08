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12:23   8 Марта 2021
Общество

В Великобритании начали эксперимент по инфицированию людей коронавирусом

В Великобритании начали эксперимент по инфицированию людей коронавирусом

Эксперимент, который предполагает добровольное заражение людей коронавирусной инфекцией, запустили ученые Великобритании.

Подобное исследование по коронавирусу реализуют впервые в мире. Аналогичные эксперименты проводили ранее для разработки вакцин от гриппа и малярии. Тогда добровольцам в рамках испытаний вводили активное вещество.

Новый эксперимент назвали Human-Challenge-Program. Об этом сообщили в Минздраве Великобритании. Специалисты собираются вводить участникам научной работы минимальную дозу частиц вируса. Всего будет примерно 90 добровольцев. Исследование поможет выяснить, как происходит выброс патогена в окружающую среду и позволит ускорить создание препаратов.

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#великобритания #эксперимент #коронавирус

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