В Великобритании начали эксперимент по инфицированию людей коронавирусом

Эксперимент, который предполагает добровольное заражение людей коронавирусной инфекцией, запустили ученые Великобритании.

Эксперимент, который предполагает добровольное заражение людей коронавирусной инфекцией, запустили ученые Великобритании.

Подобное исследование по коронавирусу реализуют впервые в мире. Аналогичные эксперименты проводили ранее для разработки вакцин от гриппа и малярии. Тогда добровольцам в рамках испытаний вводили активное вещество.

Новый эксперимент назвали Human-Challenge-Program. Об этом сообщили в Минздраве Великобритании. Специалисты собираются вводить участникам научной работы минимальную дозу частиц вируса. Всего будет примерно 90 добровольцев. Исследование поможет выяснить, как происходит выброс патогена в окружающую среду и позволит ускорить создание препаратов.