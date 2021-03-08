«Долларовый станок» и «экономические стимуляции» грозят США гиперинфляцией

Экономисты спрогнозировали резкий скачок цен в Соединенных Штатах из-за «ковидных» денег и использования «печатного станка».

Федеральная резервная система (ФРС) США вновь увеличила объем закачиваемых с помощью «печатного станка» денег, чтобы «подстегнуть» экономику страны. По мнению специалистов, такой подход в нынешних экономических условиях может вызвать в Соединенных Штатах так называемую гиперинфляцию, передает РИА Новости.

Эксперты объяснили, что американцы накопили достаточно большой объем средств за период пандемии за счет средств экономической поддержки и «ковидных» денег. По прогнозам, после завершения пандемии напечатанные деньги уйдут в оборот, что может вызвать резкий рост цен на рынке, а также обесценивание «зеленой» валюты.

По предварительной оценке, ФРС уже «напечатал» более 9 триллионов долларов, а темп роста денежной массы не опускался ниже 22% с начала лета прошлого года. При этом Федрезерв не планирует поднимать целевое значение выше 2%, чтобы не поднимать ключевую ставку.

Ранее Сенат США принял новый пакет экономических мер для борьбы с последствиями COVID-19 с перевесом всего в один голос.