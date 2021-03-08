Захарова рассказала о роли мужчины в семейных отношениях

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему считает дома главным мужчину.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему считает дома главным мужчину.

Российский дипломат дала большое интервью журналисту телекомпании "Мир". Речь шла об организации семейной жизни Захаровой. Отвечая на вопрос, является ли муж главой семейства, она отметила, что абсолютно разделяет такую позицию.

"У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда", — сказала она.

Ранее стало известно, что Захарова назвала цель визита представителя правительства ФРГ в Россию. По ее словам, депутат Бундестага Йохан Заатхофф посетил Москву для участия в переговорах о развитии взаимоотношений между государствами.