Главархив Москвы представил тематическую фотоподборку к 8 Марта

В Сети появились праздничные фотографии женщин, отмечающих 8 Марта. Фотоподборка представлена архивом фотографий с XIX века до наших дней.

В Сети появились праздничные фотографии женщин, отмечающих 8 Марта. Фотоподборка представлена архивом фотографий с XIX века до наших дней.

Эти изображения можно увидеть на выставке фотографий в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории", сообщается на сайте mos.ru. Идея заключалась в том, чтобы показать, как менялся образ женщины на протяжении этого времени.

Однако помимо внешнего вида можно обратить внимание и на другие особенности. Снимки показывают, как отдыхали женщины, как со временем менялся их досуг, в каких профессиях они были больше задействованы и в какое время. Так, на одном из кадров можно узнать знаменитую пианистку и педагога Ольгу Гнесину. А фотографии советских времен изображают женщин, работающих на стройке и кладущих асфальт.

Ранее телеканал "360" сообщал о том, как женщин поздравил с 8 Марта президент страны Владимир Путин.