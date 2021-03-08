США перебросили в Германию самоходные артиллерийские установки M109A7 Paladin

Американские военные усиливают артиллерийскую составляющую на территории Европы. В Германию из США доставили более 30 единиц артиллерийской техники.

Американские военные усиливают артиллерийскую составляющую на территории Европы. В Германию из США доставили более 30 единиц артиллерийской техники.

В частности, Германия получила последние модификации самоходных артиллерийских установок M109A7 Paladin. Также на территорию ФРГ перебросили полевую артиллерию и тонны боеприпасов к артиллерийским установкам.

Военная техника и боеприпасы доставлены на военную базу близ Мангейма, где дислоцирована 405-я бригада полевой поддержки американской армии. Известно, что САУ M109A7 Paladin будут использоваться в учениях с боевыми стрельбами.

Также сообщалось, что M109A7 Paladin ожидают в Польше. Местные СМИ сообщили, что часть техники будет поставлена на военную базу Повидз, которая сейчас строится.

Пентагон не комментирует возможную переброску САУ Paladin в Польшу.