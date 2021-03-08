Японский чиновник потерял должность из-за нарушения кодекса поведения

Вице-министр по административным делам и коммуникациям Ясухико Таниваки был освобожден от занимаемого высокого поста. Его уличили в нарушении кодекса поведения госслужащих.

Вице-министр по административным делам и коммуникациям Ясухико Таниваки был освобожден от занимаемого высокого поста. Его уличили в нарушении кодекса поведения госслужащих.

Высокопоставленный чиновник в период с 2018 по 2020 год три раза встречался за ужином с представителями японской телекоммуникационной компании Nippon Telegraph and Telephone (NTT). Как выяснилось, в общей сложности угощения стоили 107 тыс. йен, и за них платили представители NTT. Это и стало причиной увольнения Таниваки.

Японское законодательство запрещает чиновникам принимать подарки от компаний из секторов, к регулированию которых они имеют отношение.