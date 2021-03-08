США подтвердили отправку двух бомбардировщиков B-52H к границе Ирана

Военное командование США подтвердило полет двух бомбардировщиков B-52H на Ближний Восток в минувшее воскресенье.

Военное командование США подтвердило полет двух бомбардировщиков B-52H на Ближний Восток в минувшее воскресенье.

В сообщении Центрального командования вооруженных сил США отметили, что это уже четвертая подобная миссия с начала текущего года. По данным командования, в ходе выполнения задания бомбардировщики сопровождались истребителями Израиля, Саудовской Аравии и Катара.

Ранее американские и британские авианаблюдатели заявили, что им удалось отследить перемещение воздушных боевых машин по сигналам их бортовых транспондеров. Два B-52H выполнили очередной беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока к границам Ирана и обратно.

При этом отмечалось, что, судя по включенным передатчикам, обозначающим маршрут и тип самолета, миссия явно носила характер демонстрации силы.