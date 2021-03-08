Международный соцопрос показал авторитет России на мировой арене

Аргентинская организация Gallup International y Voices подвела итоги соцопроса, проводимого в 2020 году в 44 странах мира.

Аргентинская организация Gallup International y Voices подвела итоги соцопроса, проводимого в 2020 году в 44 странах мира.

В ходе исследования людей спрашивали, какие государства сохранят или получат статус сверхдержав в ближайшие годы. Акция проходила с ноября по декабрь 2020 года.

В результате опроса выяснилось, что двое из пяти опрошенных уверены в становлении России как сверхдержавы в ближайшем будущем. Они не стали отрицать роль США на мировой арене, более половины респондентов проголосовала за Китай как ведущее государство в мире.

Любопытен тот факт, что по мнению многих граждан Евросоюз не окажется в списке мировых лидеров. Люди сомневаются, что влияние ЕС будет расти.