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11:34   8 Марта 2021
Политика

Международный соцопрос показал авторитет России на мировой арене

Международный соцопрос показал авторитет России на мировой арене

Аргентинская организация Gallup International y Voices подвела итоги соцопроса, проводимого в 2020 году в 44 странах мира.

В ходе исследования людей спрашивали, какие государства сохранят или получат статус сверхдержав в ближайшие годы. Акция проходила с ноября по декабрь 2020 года.

В результате опроса выяснилось, что двое из пяти опрошенных уверены в становлении России как сверхдержавы в ближайшем будущем. Они не стали отрицать роль США на мировой арене, более половины респондентов проголосовала за Китай как ведущее государство в мире.

Любопытен тот факт, что по мнению многих граждан Евросоюз не окажется в списке мировых лидеров. Люди сомневаются, что влияние ЕС будет расти.

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#россия #евросоюз #китай #мир #Сверхдержавы

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