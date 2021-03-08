Ежегодное сокращение пенсий может стать нормой на Украине

Уже к 2050 году на Украине ожидают двукратное уменьшение социальных выплат от государства.

Уже к 2050 году на Украине ожидают двукратное уменьшение социальных выплат от государства.

Минсоцполитики Украины заявляет, что в настоящее время граждане страны получают порядка 28,7% от заработной платы, которую выплачивали им последний раз перед выходом на пенсию. При этом, с течением времени показатель снизится до 18%. Об этом сообщается на портале Glavcom.ua.

Основной причиной снижение размеров пенсионных отчислений называют уменьшение количества работающих вместе с параллельным ростом числа пенсионеров. На Украине наблюдается отток потенциальных работников за рубеж в связи с неблагоприятной внутренней экономической обстановкой.

Условия для пенсионеров ухудшаются на Украине в течение нескольких десятилетий. Так, сейчас в стране в стаж не входят учебный период и рабочее время, в которое работник не получал заработную плату. Также существуют и другие ограничения.