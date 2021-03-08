Apple выпустит очки и гарнитуру виртуальной реальности

Всемирно известная компания анонсировала выпуск VR-гарнитуры в 2022 году, а AR-очков — в 2025, об этом сообщил представитель Tianfeng International Минг-Чи Куо.

Всемирно известная компания анонсировала выпуск VR-гарнитуры в 2022 году, а AR-очков — в 2025, об этом сообщил представитель Tianfeng International Минг-Чи Куо.

В Apple планируют начать изготовление специальной гарнитуры, затем ожидается релиз очков дополненной реальности, а кульминацией станет изобретение контактных линз такого же действия, рассказал Минг-Чи Куо о планах компании. Аналитик надеется на развитие технологий, которые позволят создать инновационное оборудование легче и компактнее, чем у конкурентов. Сейчас прототипы гарнитуры весят 200-300 грамм, но американская компания хочет снизить их массу до 100 грамм.

Планируемая стоимость гарнитуры от Apple в Америке составит примерно 1000 долларов. Она будет оснащена дисплеем с рядом оптических модулей, которые будут обеспечивать виртуальную и дополненную реальность. По заявлению Куо, выпуск очков дополненной реальности ожидается к 2025 году. Ранее телеканал "360" сообщил о характеристиках нового iPhone 13.