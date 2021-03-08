Захарова высказалась о политике западных IT-компаний

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение западных интернет-гигантов на отечественном рынке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение западных интернет-гигантов на отечественном рынке.

По ее словам, западные IT-платформы старательно игнорируют законодательную базу Российской Федерации, регулярно нарушая нормы, установленные правительством страны, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать материалы ТАСС и РБК. Социальная сеть ограничила доступ к статьям об украинской неонацистской группе "МКУ".