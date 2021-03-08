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10:50   8 Марта 2021
Общество

Оперштаб сообщил последние данные о количестве заболевших COVID-19 в РФ

Оперштаб сообщил последние данные о количестве заболевших COVID-19 в РФ

Сотрудники медицинских учреждений России зарегистрировали 10 253 новых пациента, получивших положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Стоит отметить, что из них 12,4% не наблюдали клинических признаков протекания заболевания.

Зафиксировано 379 летальных исходов. Всего за прошедшие сутки полностью победить болезнь смогли 10 322 человека в 83 регионах Российской Федерации.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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