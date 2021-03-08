Оперштаб сообщил последние данные о количестве заболевших COVID-19 в РФ

Сотрудники медицинских учреждений России зарегистрировали 10 253 новых пациента, получивших положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Сотрудники медицинских учреждений России зарегистрировали 10 253 новых пациента, получивших положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Стоит отметить, что из них 12,4% не наблюдали клинических признаков протекания заболевания.

Зафиксировано 379 летальных исходов. Всего за прошедшие сутки полностью победить болезнь смогли 10 322 человека в 83 регионах Российской Федерации.