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10:49   8 Марта 2021
Политика

Кремль опроверг очередные "выпады" западных СМИ в адрес России

Кремль опроверг очередные "выпады" западных СМИ в адрес России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что РФ якобы дискредитирует препараты от коронавируса западных производителей.

По словам Пескова, страны Запада опять увидела заговор со стороны РФ там, где его нет.

"Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Такими словами Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в Wall Street Journal о том, что российские спецслужбы якобы развернули информационную кампанию, направленную против вакцин производства Pfizer.

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#россия #дмитрий песков #вакцина #коронавирус

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