Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что Россия дискредитирует препараты от коронавируса от западных производителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что РФ якобы дискредитирует препараты от коронавируса западных производителей.

По словам Пескова, страны Запада опять увидела заговор со стороны РФ там, где его нет.

"Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Такими словами Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в Wall Street Journal о том, что российские спецслужбы якобы развернули информационную кампанию, направленную против вакцин производства Pfizer.