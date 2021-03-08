Давление на Турцию из-за С-400 может обернуться для США "обратными последствиями

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал Вашингтон к отказу от давления в вопросе о С-400 и к началу конструктивного диалога.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал Вашингтон к отказу от давления в вопросе о С-400 и к началу конструктивного диалога.

Продолжение давления на Турцию со стороны Вашингтона из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 может привести к обратным последствиям. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, который отметил, что максималистские требования Белого дома по принципу "либо будет по-нашему, либо никак" подталкивают Турцию искать другие пути.

Калын напомнил, что у Турции и России были некоторые разногласия, которые удалось уладить с помощью конструктивного диалога. Он не видит причин, почему таким же способом нельзя уладить конфликт между Турцией и США по поводу покупки Анкарой российских ЗРС С-400 "Триумф".