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10:21   8 Марта 2021
Общество

Зимняя погода не отступит в Москве на 8 марта

Зимняя погода не отступит в Москве на 8 марта

Столица будет находиться в тыловой части циклона. В городе ожидается облачная погода и снег.

Температура воздуха в Первопрестольной составит от минус пяти до минус семи градусов, а в Московской области — от минус пяти до минус десяти градусов, отметили специалисты. Ветер подует северо-западный со скоростью 5–10 м/с, местами — 12–14 м/с.

Атмосферное давление днем — 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха в московском регионе составит около 70%, передает портал "Метеоновости".

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