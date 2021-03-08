Зимняя погода не отступит в Москве на 8 марта

Столица будет находиться в тыловой части циклона. В городе ожидается облачная погода и снег.

Столица будет находиться в тыловой части циклона. В городе ожидается облачная погода и снег.

Температура воздуха в Первопрестольной составит от минус пяти до минус семи градусов, а в Московской области — от минус пяти до минус десяти градусов, отметили специалисты. Ветер подует северо-западный со скоростью 5–10 м/с, местами — 12–14 м/с.

Атмосферное давление днем — 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха в московском регионе составит около 70%, передает портал "Метеоновости".