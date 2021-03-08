Нейробиологи назвали два эффективных метода запоминания новых слов

Человек может для запоминания новых слов, в том числе иностранных, использовать два эффективных способа, выяснили нейробиологи Санкт-Петербургского государственного университета.

Человек может для запоминания новых слов, в том числе иностранных, использовать два эффективных способа, выяснили нейробиологи Санкт-Петербургского государственного университета.

Лексический запас может пополняться новыми словами, если показывать на предмет и произносить его название вслух. Также ученые считают действенным объяснять значение слова в контексте конкретного предложения. Перечисленные методы в научной сфере называются эксплицитный и имплицитный.

В ходе эксперимента специалисты использовали короткие несуществующие слова из русских букв. Например, "фел" и "мун". Затем добровольцам задавали вопросы, связанные с этими звуками. В этот момент, согласно электроэнцефалограмме, мозг человека реагировал совсем по-другому. Оба способа оказались эффективны для запоминания, сообщает пресс-служба СПБГУ.