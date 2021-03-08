NI: секретный проект Швеции для борьбы с Россией обернулся провалом

Стокгольм не всегда придерживался политики нейтралитета. В 50-е года ХХ века страна была занята амбициозными планами по масштабной комплектации армии для противостояния Москве.

Стокгольм не всегда придерживался политики нейтралитета. В 50-е года ХХ века страна была занята амбициозными планами по масштабной комплектации армии для противостояния Москве.

Секретный проект 1300 был направлен на создание ядерных бомбардировщиков для борьбы с СССР. Как передает "ПолитРоссия", об этом рассказало издание The National Interest.

Данный проект был также известен как Saab A-36. Дальность полета разрабатываемых военных самолетов достигала 410 км, чего хватило бы для удара по Прибалтике. Швеция на тот момент не входила в НАТО, однако вела подготовку к вторжению с восточной стороны, сообщают американские аналитики.

Если американским бомбардировщикам довольно далеко лететь до СССР, то у Saab A-36 были бы все шансы совершить нападение на прибалтийские республики за кратчайшее время. Согласно задумке, одноместный шведский самолет должен был разгоняться до 2 Махов. Его планировалось вооружить ядерным боекомплектом весом 800 кг.

Однако вскоре данный проект потерпел провал. Высокая скорость бомбардировщиков провоцировала аэродинамический перегрев. В 1957 году проект 1300 был завершен, и страна вернулась к программе разработки ядерного оружия.