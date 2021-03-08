Власти Финляндии вводят жесткие ограничительные меры в связи с коронавирусом

Стало известно об ухудшении эпидемиологической ситуации в Финляндии, в связи с чем власти страны сообщили о введении ряда новых ограничительных мер.

Стало известно об ухудшении эпидемиологической ситуации в Финляндии, в связи с чем власти страны сообщили о введении ряда новых ограничительных мер.

Карантинные меры в Финляндии вводятся на три недели и будут действовать в период с 8 по 28 марта включительно. Будут закрыты школы, их учеников вновь переведут на дистанционное обучение. Работодателям советуют по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Кроме этого, обдумывается вопрос о закрытии заведений общепита. Окончательное решение о том, стоит ли закрывать бары, клубы, рестораны, власти страны примут в понедельник, 8 марта. Для некоторых регионов страны карантинные меры не будут вводиться — все зависит от ситуации с распространением коронавируса в конкретном регионе.

Ранее стало известно, что власти Германии также продлили действие карантинных мер до конца марта, об этом сообщал телеканал "360". В этой стране локдаун был введен в декабре 2020 года.