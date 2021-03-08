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10:11   8 Марта 2021
Политика

Госдума рассмотрит решения для пресечения блокировки материалов российских СМИ

Госдума рассмотрит решения для пресечения блокировки материалов российских СМИ

Депутаты Госдумы РФ намерены рассмотреть меры, направленные на пресечение блокировки материалов российских СМИ в социальных сетях, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Американская интернет-платформа Facebook ранее ограничила доступ к информационным статьям некоторых изданий. Депутат отметил, что подобные инциденты происходят не в первый раз в таких социальных сетях, как Instagram и Twitter. По мнению Володина, это неприемлемо и нарушает национальное законодательство. В Госдуме собираются рассмотреть решения для недопущения таких ситуаций в будущем.

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#володин #сми #соцсети

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