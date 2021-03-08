Госдума рассмотрит решения для пресечения блокировки материалов российских СМИ

Депутаты Госдумы РФ намерены рассмотреть меры, направленные на пресечение блокировки материалов российских СМИ в социальных сетях, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы РФ намерены рассмотреть меры, направленные на пресечение блокировки материалов российских СМИ в социальных сетях, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Американская интернет-платформа Facebook ранее ограничила доступ к информационным статьям некоторых изданий. Депутат отметил, что подобные инциденты происходят не в первый раз в таких социальных сетях, как Instagram и Twitter. По мнению Володина, это неприемлемо и нарушает национальное законодательство. В Госдуме собираются рассмотреть решения для недопущения таких ситуаций в будущем.