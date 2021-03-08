Саперы ВВО необычно поздравили с 8 Марта жительниц Уссурийска

Военные саперы очень необычно поздравили жительниц Уссурийска с Международным женским днем.

Военные саперы очень необычно поздравили жительниц Уссурийска с Международным женским днем.

Отмечается, что военнослужащие со служебными собаками и приборами для поиска взрывных устройств останавливали жительниц города на улицах под предлогом досмотра, однако вместо этого дарили женщинам цветы.

Необычный флешмоб прошел на центральной площади Уссурийска. Саперы в боевой экипировке имитировали поиск взрывоопасных веществ, после чего удивленным женщинам вручался замечательный весенний букет.

Представительницы прекрасного пола были приятно удивлены необычным поздравлениям. Этот день подарил жительницам Уссурийска большое количество положительных эмоций.