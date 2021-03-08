Депутат бундестага от АдГ заявил об отсутствии демократии в Германии
Депутат бундестага Хансйорг Мюллер осудил попытки германского Федерального управления по защите конституции, подчиненного МВД ФРГ, установить слежку за оппозиционной консервативной партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Это решение чисто политическое, с единственной целью угнетать сильнейшую партию Германии с помощью внутренней спецслужбы. Как будто в Германии уже нет демократии», — рассказал парламентарий в комментарии «Политике Сегодня».
В начале марта журнал Der Spiegel сообщил, что ведомство подозревает партию правого толка в экстремизме. Этот статус позволил бы спецслужбам Германии контролировать АдГ — прослушивать телефонные разговоры, перехватывать сообщения и внедрять осведомителей, чтобы собрать доказательства «экстремизма». И все это — за семь месяцев перед выборами в бундестаг.
Управление по защите конституции пристально наблюдает за «Альтернативой для Германии» с 2019 года. За это время ведомство составило отчет на 1000 страниц, который и должен был стать основой для судебного разрешения на слежку. Адвокаты и «эксперты по правому экстремизму» якобы собрали «множество доказательств» предполагаемых нарушений основ «свободного демократического строя» в Германии, сообщал Der Spiegel.
Юристы АдГ обжаловали инициативу спецслужбы — действия ведомства могут нанести политический урон партии в канун выборов. 5 марта Административный суд Кельна удовлетворил ходатайство и отказал управлению по защите конституции в присвоении партии «Альтернатива для Германии» статуса подозреваемой.
«Масла в огонь» подливает и правящий Христианско-демократический союз. 4 марта известный депутат от ХДС Родерих Кизеветтер призвал членов АдГ (это 32 тысячи человек) и избирателей партии дистанцироваться от нее. Впрочем, столь самоуверенная риторика может возыметь и обратный эффект.
«Избирателю должно быть ясно, что у него нет карт-бланша. А члены АдГ должны понять для себя, хотят ли они еще оставаться в партии», — заявил парламентарий газете Frankfurter Allgemeine.
Общенациональный рейтинг у «Альтернативы» — 10%, согласно январскому опросу издания Bild. В 2019 году партия имела 25% электоральных симпатий в Восточной Германии, а в Западной части страны за нее готовы были проголосовать 12% населения.
Оппозиция в опале
«Альтернатива для Германии» — самая популярная правая партия в стране, оппозиционная леволиберальному консенсусу, который сложился в бундестаге между коалицией ХДС/ХСС, Социал-демократической партией, «Зелеными» и «Левыми».
Политики из АдГ придерживаются принципов евроскептицизма: настаивают на пересмотре практики немецкой финансовой помощи менее успешным странам Евросоюза и возрождении немецкой марки вместо евро. Они выступают за ужесточение миграционного законодательства касательно «необразованной миграции», вопреки политике «открытых дверей» канцлера Ангелы Меркель.
Позиции АдГ тотально расходятся с курсом леволиберального политического истеблишмента. Так партия критикует завышенные потребительские цены на электроэнергию из-за того, что гражданам приходится оплачивать субсидирование возобновляемой зеленой энергетики.
На международной арене «Альтернатива для Германии» выступает за сотрудничество с Россией и отмену введенных против страны санкций. Депутаты АдГ вместе с российскими коллегами создали парламентскую группу, направленную на улучшение отношений двух стран.
Подробнее о том, зачем власти ФРГ хотят шпионить за «Альтернативой для Германии» и что дало формальный повод навесить на парламентскую партию ярлык правого экстремизма — читайте в нашей статье.