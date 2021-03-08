Депутат бундестага от АдГ заявил об отсутствии демократии в Германии

Хансйорг Мюллер объяснил причины скандала вокруг правой немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Депутат бундестага Хансйорг Мюллер осудил попытки германского Федерального управления по защите конституции, подчиненного МВД ФРГ, установить слежку за оппозиционной консервативной партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Это решение чисто политическое, с единственной целью угнетать сильнейшую партию Германии с помощью внутренней спецслужбы. Как будто в Германии уже нет демократии», — рассказал парламентарий в комментарии «Политике Сегодня».

В начале марта журнал Der Spiegel сообщил, что ведомство подозревает партию правого толка в экстремизме. Этот статус позволил бы спецслужбам Германии контролировать АдГ — прослушивать телефонные разговоры, перехватывать сообщения и внедрять осведомителей, чтобы собрать доказательства «экстремизма». И все это — за семь месяцев перед выборами в бундестаг.

Управление по защите конституции пристально наблюдает за «Альтернативой для Германии» с 2019 года. За это время ведомство составило отчет на 1000 страниц, который и должен был стать основой для судебного разрешения на слежку. Адвокаты и «эксперты по правому экстремизму» якобы собрали «множество доказательств» предполагаемых нарушений основ «свободного демократического строя» в Германии, сообщал Der Spiegel.

Юристы АдГ обжаловали инициативу спецслужбы — действия ведомства могут нанести политический урон партии в канун выборов. 5 марта Административный суд Кельна удовлетворил ходатайство и отказал управлению по защите конституции в присвоении партии «Альтернатива для Германии» статуса подозреваемой.

«Масла в огонь» подливает и правящий Христианско-демократический союз. 4 марта известный депутат от ХДС Родерих Кизеветтер призвал членов АдГ (это 32 тысячи человек) и избирателей партии дистанцироваться от нее. Впрочем, столь самоуверенная риторика может возыметь и обратный эффект.

«Избирателю должно быть ясно, что у него нет карт-бланша. А члены АдГ должны понять для себя, хотят ли они еще оставаться в партии», — заявил парламентарий газете Frankfurter Allgemeine.

Общенациональный рейтинг у «Альтернативы» — 10%, согласно январскому опросу издания Bild. В 2019 году партия имела 25% электоральных симпатий в Восточной Германии, а в Западной части страны за нее готовы были проголосовать 12% населения.

Оппозиция в опале

«Альтернатива для Германии» — самая популярная правая партия в стране, оппозиционная леволиберальному консенсусу, который сложился в бундестаге между коалицией ХДС/ХСС, Социал-демократической партией, «Зелеными» и «Левыми».

Политики из АдГ придерживаются принципов евроскептицизма: настаивают на пересмотре практики немецкой финансовой помощи менее успешным странам Евросоюза и возрождении немецкой марки вместо евро. Они выступают за ужесточение миграционного законодательства касательно «необразованной миграции», вопреки политике «открытых дверей» канцлера Ангелы Меркель.

Позиции АдГ тотально расходятся с курсом леволиберального политического истеблишмента. Так партия критикует завышенные потребительские цены на электроэнергию из-за того, что гражданам приходится оплачивать субсидирование возобновляемой зеленой энергетики.

На международной арене «Альтернатива для Германии» выступает за сотрудничество с Россией и отмену введенных против страны санкций. Депутаты АдГ вместе с российскими коллегами создали парламентскую группу, направленную на улучшение отношений двух стран.

Подробнее о том, зачем власти ФРГ хотят шпионить за «Альтернативой для Германии» и что дало формальный повод навесить на парламентскую партию ярлык правого экстремизма — читайте в нашей статье.