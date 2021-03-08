Ушел из жизни пианист Дмитрий Башкиров

Знаменитый советский пианист Дмитрий Башкиров скончался на 90-м году жизни. Грустную новость сообщила президент Музыкальной школы имени Королевы Софии Паломе Ошеа.

Знаменитый советский пианист Дмитрий Башкиров скончался на 90-м году жизни. Грустную новость сообщила президент Музыкальной школы имени Королевы Софии Паломе Ошеа.

Дмитрий Башкиров участвовал в различных музыкальных ансамблях и выступал с сольными концертами. Его игру отличал чистый звук и богатство красок. Кроме того, он был замечательным педагогом. Башкиров обучал юных музыкантов в Московской консерватории и 25 лет руководил кафедрой фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде.

В 2012 года пианист объявил о завершении концертной деятельности, но продолжил преподавать. В 1990 году ему присвоили звание Народного артиста СССР.