Видео с вакцинацией Зеленского заподозрили в постановке

Президент Украины Владимир Зеленский показательно прошел процесс вакцинации, однако экс-депутат Рады Алексей Журавко нашел несостыковку.

Президент Украины Владимир Зеленский показательно прошел процесс вакцинации, однако экс-депутат Рады Алексей Журавко нашел несостыковку.

Бывший политик обратил внимание на то, что медсестра набирала лекарство в один шприц, а укол сделала уже другим. Такими наблюдениями он поделился на личной странице в социальной сети.

"Аферист Зеленский в очередной раз обманул украинцев. Очень много жалоб на эту индийскую вакцину. Последствия после укола — очень тяжелые", — написал он.

Ранее стало известно, что врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал процесс вакцинации украинского населения. По его словам, индийская вакцина Covishield является абсолютно безопасной. Он также призвал не опираться на мнение политиков в этом вопросе, сообщил телеканал "360".