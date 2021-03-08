Политолог Бортник рассказал, как действия Украины играют на руку России

Украинская экономическая изоляция отдаляет от страны республики Донбасса, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Украинская экономическая изоляция отдаляет от страны республики Донбасса, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Регионы становятся еще более российскими, убежден эксперт. Политолог дал интервью изданию "Украина.ру".

"Экономическое взаимодействие Украины с Крымом и Донбассом — это наиболее очевидный путь возвращения этих территорий в состав Украины. И отсутствие этого взаимодействия играет на руку России", — пояснил Бортник.

Чтобы вернуть Донбасс в состав Незалежной, необходимо восстановить с ним экономические и социальные связи. Если бы радикалы перекрыли железные дороги, они должны были бы отвечать перед законом как остальные правонарушители, добавил политолог.