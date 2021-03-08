Православные христиане встречают масленичную неделю

Православные верующие с понедельника отмечают масленичную неделю. Она станет последним подготовительным периодом перед началом Великого поста.

Православные верующие с понедельника отмечают масленичную неделю. Она станет последним подготовительным периодом перед началом Великого поста.

Встреча и проведение Масленицы зависит от даты Пасхи. В этом году с 8 по 14 марта, ровно за 56 дней до празднования Пасхи, будет проходить сырная или масленичная неделя.

Православные верующие в эту неделю не употребляют в пищу мясо. Также в этот период отменяются посты по средам и пятницам. По словам священника храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерея Олега Стеняева раньше на Масленицу ходили "к теще на блины" в преддверии Прощеного воскресенья, чтобы наладить отношения.

В Национальной Службе Новостей ранее прошла пресс-конференция, на которой эксперты дали рекомендации соотечественникам — из чего готовить блины дома и стоит ли покупать лакомства на праздничных ярмарках.