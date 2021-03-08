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8:21   8 Марта 2021
Общество

Принц Чарльз отвернулся от сына Гарри после его решения покинуть семью

Принц Чарльз отвернулся от сына Гарри после его решения покинуть семью

Принц Великобритании Чарльз перестал разговаривать с сыном Гарри после его решения отказаться от статуса старших членов королевской семьи вместе с супругой Меган Маркл.

Отказ был мотивирован непониманием со стороны представителей дворца и отсутствия поддержки. Об этом принц Гарри рассказал в интервью на телеканале CBS. Свое решение перед публичным объявлением он обсудил с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом.

"Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки, и попросил меня изложить все это письменно", – отметил герцог.

Принц в свое письмо включил даже вероятную дату объявления публике о своем решении. Отвечая на вопрос о поведении своего отца, Гарри ответил, что к тому моменту он взял дело в свои руки ради психического здоровья своей семьи. Бабушку таким объявлением он не ошеломил, так как "слишком сильно уважает ее".

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