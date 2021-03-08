Пушков удивился попытке главы МИД Словакии "спародировать" Кулебу

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Словакии Ивана Корчока о вакцине "Спутник V".

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Словакии Ивана Корчока о вакцине "Спутник V".

Накануне словацкий министр назвал российскую вакцину от коронавируса "инструментом гибридной войны". Пушков выразил недоумение в связи с такими заявлениями.

Член Совфеда на своей странице в Telegram написал, что Корчок решил "имитировать" главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Словацкий министр повторил "его глупость", заявил Пушков.

"Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается", — написал сенатор.

Также он признался, что считает удивительной модель поведения некоторых политиков Восточной Европы. По его словам, выросло целое поколение тех, кто твердит "бессмысленные банальности" и воспроизводит пустые штампы.