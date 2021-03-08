Киев увидел "российский след" в сообщениях о "гей-подразделениях" ВСУ

Украинский Генштаб опроверг сообщения о создании в стране ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ.

Украинский Генштаб опроверг сообщения о создании в стране ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ.

Недавно в социальных сетях начали появляться сообщения о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в некую мотопехотную часть украинской армии, пишет "24 канал". Представитель Генштаба страны Богдан Сеник опроверг слухи о подобном наборе. Он добил, что сайт, который связан с этими сообщениями, якобы обладает российским IP-адресом.

"Такие вещи создают специально для побуждения к предательству", – объяснил Сеник.

Он добавил, что люди распространяют такую "ахинею" ради дискредитации армии и Вооруженных сил государства. Генштаб, по словам Сеника, мог посмотреть только поверхностно, однако сразу получилось определить "с кем имеют дело".