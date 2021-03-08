NYT сообщили о готовящихся кибератаках на Россию со стороны США

США намерены совершить несколько кибератак на российские системы, связанные с российскими властями.

США намерены совершить несколько кибератак на российские системы, связанные с российскими властями.

Штаты планируют в ближайший месяц провести "скрытые контрудары", которые не станут известны внешнему миру. США планирует ввести экономические санкции против РФ из-за якобы хакерских атак Москвы. Президент США Джо Байден также может подписать указ об увеличении защиты правительственных систем на фоне кибератак. Об этом информирует газета New York Times со ссылкой на источники.

США в начале январе обвинили Россию в кибератаках на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. Россия отрицает причастность к кибератакам, о чем заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.