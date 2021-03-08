Меган Маркл рассказала, как семья принца Гарри заставляла ее молчать

Представители королевской семьи заставляли супругу принца Гарри Меган Маркл отказываться от публичных выступлений после свадьбы. Об этом она сама рассказала в интервью Опре Уинфри.

Представители королевской семьи заставляли супругу принца Гарри Меган Маркл отказываться от публичных выступлений после свадьбы. Об этом она сама рассказала в интервью Опре Уинфри.

Журналистка в эфире телеканала CBS спросила Маркл, молчала она по своему желанию, или ее заставляла королевская семья. Герцогиня Сассекская выбрала "последнее".

Также Маркл разоткровенничалась по поводу лжи от королевской семьи. По ее словам, они были готовы соврать, чтобы защитить своих членов, но это не распространялось на нее и принца Гарри. Также герцогиня подчеркнула, что Елизавета II всегда относилась к ней "замечательно".

В ходе интервью Маркл рассказала и о первой беременности. По ее словам, некоторые представители королевской семьи беспокоились, не будет ли цвет кожи ее сына Арчи слишком темным. Сейчас герцогиня и принц ожидают второго ребенка, у них будет девочка.