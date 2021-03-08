Военные ЦПВС подарили сирийским женщинам наборы продуктов к 8 Марта

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии поздравили местное женское население с 8 Марта.

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии поздравили местное женское население с 8 Марта.

Сообщил об этом представитель ЦПВС Роман Ванатиев. Акция была проведена в населенном пункте Борзин, пишут "Известия"

"Решили поддержать женщин, которые, к сожалению, потеряли кормильцев либо имеют в семьях раненных мужчин", — рассказал он.

Россияне раздали наборы продуктов с мукой, рисом, сахаром, чаем, сгущенным молоком и другими продуктами. Одного набора должно хватить на несколько дней, так как его вес составляет внушительные семь с половиной килограммов.

Сегодня в Борзине живет около 500 семей. Больше половины из них находятся за чертой бедности. Хоть и провинция Латакия меньше других затронута боевыми действиями, многие мужчины ушли в армию.