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6:21   8 Марта 2021
Политика

Советник главы МВД Украины считает запрет телеканалов Медведчука ударом по России

Советник главы МВД Украины считает запрет телеканалов Медведчука ударом по России

Украина нанесла сильный "удар" по России, закрыв в стране оппозиционные телеканалы.

Действия СНБО и Зеленского были очень мощными. Закрытие каналов Медведчука и Козака является сильным ударом по их инструменту влияния на Украине. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в эфире телеканала "Обозреватель".

По словам советника, это якобы стало сильным потрясением для России. Он отметил, что руководство страны готово к ответным действиям со стороны Москвы. По его словам, Правительство РФ "несомненно готовит противодействие".

Зеленский в начале февраля подписал указ о ведении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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#россия #украина #телеканалы

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