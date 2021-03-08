Советник главы МВД Украины считает запрет телеканалов Медведчука ударом по России

Украина нанесла сильный "удар" по России, закрыв в стране оппозиционные телеканалы.

Украина нанесла сильный "удар" по России, закрыв в стране оппозиционные телеканалы.

Действия СНБО и Зеленского были очень мощными. Закрытие каналов Медведчука и Козака является сильным ударом по их инструменту влияния на Украине. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в эфире телеканала "Обозреватель".

По словам советника, это якобы стало сильным потрясением для России. Он отметил, что руководство страны готово к ответным действиям со стороны Москвы. По его словам, Правительство РФ "несомненно готовит противодействие".

Зеленский в начале февраля подписал указ о ведении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.