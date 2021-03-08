Глава МВД РФ заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН

Основы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства должны быть приоритетными при разработке новой конвенции ООН, уверен глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Основы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства должны быть основой при разработке новой конвенции ООН, уверен глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Совместной работе по предупреждению преступности следует учитывать национальное законодательство, роль государства и компетентных органов, и гражданского общества", — сообщил он во время своего выступления в Киото по данным РИА Новости.

Он подчеркнул, что противодействие с криминальным сегментом нужно формировать на основе комплекса факторов, которые нужно учитывать. Среди них четко утвержденное законодательство, роль государства и каждого компетентного органа. Документ к тому же должен предусматривать ограничения на вмешательство во внутренние дела страны.